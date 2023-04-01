إصابة ربة منزل في حادث سير بميدان جلال قريطم بالبحيرة

أصيبت ربة منزل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث عبور مشاة، بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيق.

إصابة سيدة في حادث بدمنهور

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى، ربة منزل مصابة بكدمات وجروح متفرقة من الجسم، بعدما صدمتها سيارة في أثناء عبورها الطريق بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «هبة م. ال»، وتبلغ من العمر 35 عامًا، وتعمل ربة منزل، مقيمة دمنهور، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وحُرر محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.