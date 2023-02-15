إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي في البحيرة

أصيب قبل قليل 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص ونقل المصابين إلى المستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية.

أسماء مصابي حادث التصادم

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «عمرو فوزي صالح، 25 سنة، مقيم الجيزة، محمد رمضان إبراهيم، 25 سنة، إبراهيم رمضان كشك 40 سنة، أحمد صلاح عبد الرحمن، 24 سنة، فوزي صالح إسماعيل، 52 سنة، ومحمود علي عبد الغني، 26 سنة، جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، و مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة».

وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.