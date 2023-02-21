إصابة عامل ونجله في حادث انقلاب دراجة نارية في البحيرة

أصيب قبل قليل، عامل ونجله، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق « مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

إخطار بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق « مصر - إسكندرية» الصحراوي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابو الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من شعبان عبده حسين، 42 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن والضلوع، ومحمد شعبان عبده حسين، 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، مقيمان قرية على مبارك.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.