مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مروري بالمنوفية

لقي شخصان مصرعها وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بين عربة كارو، وأكثر من دراجة نارية على طريق كفر الشيخ سليم تلا بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث على طريق تلا كفر الشيخ سليم بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة تلا، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم عربة كارو مع أكثر من دراجة نارية على طريق كفر الشيخ سليم تلا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادث علي طريق تلا كفر الشيخ سليم في محافظة المنوفية، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.