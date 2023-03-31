جامعة المنوفية تشارك في ملتقى «معا نلتقي» لشباب أعضاء هيئة التدريس

شاركت جامعة المنوفية فى فعاليات البرنامج التدريبي «ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس»، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 28 حتى 31 من مارس الجاري، وذلك تحت شعار «معاََ نلتقي».

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التى تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

الملتقي يهدف إلى رفع الوعي للشباب من أعضاء هيئة التدريس

ويهدف الملتقي إلى رفع الوعى لدى الشباب وخاصة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية في تشكيل الوعى والحرب التي تخوضها الدولة ضد أعداء الوطن .

ورش العمل التي نفذها الملتقي

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، إلى أن البرنامج التدريبي للملتقى قد شمل عدد من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة، ومنها محاضرة بعنوان «تحديات الأمن القومي المصري»، وأخرى عن «دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وكذلك ورشة عمل تفاعلية حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة»، ومحاضرة بعنوان «الإعلام ودوره فى محاربة الشائعات والأفكار المتطرفة»، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان«وسطية الخطاب الديني وكيفية محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة».

وأضاف طارق كمال مدير إدارة إعداد القادة، أن الملتقى استضاف اللواء أركان حرب سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي كان له دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية، وقد تحدث عن اتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية.