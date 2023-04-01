ممر شرفي لـ300 طفل من حفظة القرآن الكريم في قرية بالمنوفية «صور»

عاشت قرية أبو رقبة بمحافظة المنوفية أجواء احتفالية، حيث أقام الأهالي ممرا شرفيا وزفة بالأعلام والزغاريد لأكثر من 300 طالب من حفظة القرآن الكريم في مشهد مهيب لقي ترحيبا كبيرا وسعادة من الأهالي وأولياء الأمور بالاحتفالية التي يتم تنظيمها سنويا.

الهدف من المبادرة

وقال المهندس محمد السيد، منسق المبادرة في قرية أبو رقبة بمركز أشمون، إن الهدف من المبادرة أن يجوب حفظة القرآن الكريم القرية فرحا بما حققوه، موضحا أن المبادرة تقام من منذ 5 أعوام ويتم تنظيمها كل عام خلال شهر رمضان المبارك في القرية.

300 طفل من حفظة القرآن

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حفظة القرآن الكريم يزيد عددهم عن 300 طفل وطفلة، مؤكداً أن عدد من أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا 23 طفلا، بينما الباقي أنهوا حفظ أجزاء كبيرة من القرآن الكريم، وتم تقسيمهم على عدد من المجموعات لكي تحتفل بهم القرية يالكامل.

وتابع أن المبادرة حققت نجاحات كبيرة في تحفيظ القرآن الكريم للطلاب والأطفال في القرية من خلال 5 كتاتيب منتشرة في جميع أنحاء القرية.

زيارة قبر الراحل محمود العربي

وفي لفته طيبة، قرر الأطفال زيارة قبر رجل الأعمال الراحل محمود العربي والدعاء له بالرحمة والمغفرة، نظرا لأنه كان يشجع الأطفال دائما على حفظ القرآن وأول من غرس فيهم الاهتمام بحفظه في القرية، وكان دائما ما يوزع المكافآت عليهم لهذا السبب.