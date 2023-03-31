انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم في مطروح.. تستمر 5 أيام

انطلقت المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال 5 مستويات مختلفة، منها القرآن الكريم كاملاً وثلاث أرباع القرآن ونصف وربع القرآن وأجزاء القرآن الكريم، بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح، وتستمر على مدار 5 أيام.

مسابقة القرآن السادسة عشر

وأعلن إبراهيم قدورة رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية بمطروح، في بيان، أن المسابقة تقام للعام السادس عشر باستثناء أعوام «كورونا»، حيث تقوم الجمعية بتنظيم المسابقة بعدد من المستويات التي تصل إلى أكثر من 400 مشارك من حفظة كتاب الله في جميع المراحل السنية.

مشاركة جميع الأعمار

وقال صالح فتح الله العشيبي، مسئول التنظيم والمشرف على المسابقة الكبرى، إن هذه المسابقة تضم كافة أبناء مطروح من مختلف المراحل السنية بمستويات القرآن الكريم كاملاً إلى الأجزاء الصغيرة، وهو تحفيز للأطفال المشاركين للحفظ أكثر من الأعوام السابقة.

الاهتمام بحفظ القرآن وتدبره

وأوضح «العشيبي»، أن المسابقة تهدف إلى إبراز جانب المشاركة الاجتماعية والاهتمام بكتاب الله الكريم، والعناية بحفظ القرآن وتجويده، وتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظا وأداء وتدبرا.