هزتان أرضيتان تضربان إسبانيا وكرواتيا دون وقوع أضرار

ضربت هزتان أرضيتان ضعيفتان، إسبانيا وكرواتيا دون الإبلاغ عن حدوث أضرار.

وضربت هزة أرضية ضعيفة، 1.7 درجة على مقياس ريختر، إسبانيا على عمق 11 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 76 كيلو متر بين الشمال والشمال الشرقي من «ألمرية» جنوب شرق إسبانيا و5 كيلو مترات بين الغرب والشمال الغربي من «هويركال - أوفيرا».

هزة أرضية بقوة 1.1 درجة تضرب كرواتيا

وفي كرواتيا الواقعة في جنوب شرق أوروبا، ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.1 درجة على مقياس ريختر، على عمق 1 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

وأوضح «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 49 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من العاصمة الكرواتية «زجرب».