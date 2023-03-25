موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات 2023.. «التعليم العالي» توضح

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس ووفقا للوائح ونظم عمل الكليات، مع التأكيد على الالتزام بالمقرارات والمناهج الدراسية التي أقرها المجلس والكليات، وأنه لا يوجد تعديل أو حذف للمقرارات الدراسية والمناهج.

موعد امتحانات الترم الثاني2023

وأكد الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق ورئيس جامعة الأهرام الكندية، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 كما هي دون تغيير، وستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقا للوائح ونظم العمل لكل كلية، مؤكدا الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

امتحانات الجامعات

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العمل بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2023، وكذلك موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023 كما هو، والذي من المقرر أن يكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقاً للوائح ونظم عمل الكليات المختلفة.