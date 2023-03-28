مواعيد امتحانات التيرم الثاني 2023 في الجامعات الحكومية والخاصة

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023 في مختلف كلياتها خلال شهر رمضان 2023، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أنّ مواعيد امتحانات التيرم الثاني 2023 كما هي دون تعديل أو تغيير أو تأجيل وأنه سيتم عقدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقًا للوائح ونظم عمل الكليات بما يتماشى مع قانون تنظيم الجامعات.

امتحانات التيرم الثاني 2023 دون تأجيل

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ مواعيد امتحانات التيرم الثاني 2023 كما هي دون تأجيل أو تغيير ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وأنّه سيتم عقدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مؤكدًا انتظام العمل و الدراسة خلال شهر رمضان بمختلف الكليات والقطاعات.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعة تواصل انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقا للضوابط و لوائح عمل الكليات والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن مواعيد امتحانات التيرم الثاني 2023 كما هي خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

مواعيد امتحانات التيرم الثاني بجامعة الاهرام الكندية

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الجامعة ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، ومنها مواعيد امتحانات التيرم الثاني 2023.