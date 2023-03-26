«الضرائب»: الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول الرقمي وتقليل الأعباء

قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة علي تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، والذي يعمل على تقليل الأعباء الإدارية وتكلفة إثبات المعاملات، وتطوير وسائل تبادل الفواتير بين الشركات.

وأشار «توفيق» إلى أنَّ الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية يعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر، وتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وإلغاء الإجراءات التقليدية لاستيفاء الفواتير، مما يؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للدولة مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية ورؤية مصر 2030 .

تذليل أي عقبات تواجه لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكّد حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة في لاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع جامعة عين شمس، والتي تناولت الفاتورة الإلكترونية، وتمّ خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، بحضور كل من دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جامعة عين شمس حضر العديد من العاملين بمختلف الوحدات الإنتاجية، والحسابية بجامعة عين شمس .

مزايا الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وشرحت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، المميزات الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي من أهمها أن كل فاتورة إلكترونية لها رقم مميز لا يتكرر مما يمنع وجود أخطاء، وأن تسجيل الفواتير يتم لحظيا علي المنظومة و هذه من أهم مميزات ميكنة الفواتير الضريبية.

وأفادت دعاء العصامي، بأن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري ، مما يعمل علي تيسير إجراءات الاستيفاء الضريبي للفواتير، والذي ينتج عنه تيسير إجراءات الفحص والحد من الفحص التقديري وإحكام المجتمع الضريبي.

استخدام البيئة التجريبية على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضحت دلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بإمكانية استخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدرب على عملية إصدار الفواتير الإلكترونية، وهذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا علي الممولين علي التدرب علي عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.

وأشارت إلى أنَّ نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار كل أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول، أما في حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل.

جدير بالذكر أنَّه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي: tax.media@eta.gov.eg وكذلك يمكن للممولين متابعة كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:

- قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt.

- الصفحة الرسمية للمصلحة على فيس بوك: https://www.facebook.com/tax.egypt.

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر: https://twitter.com/tax_egypt .

الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt.

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن https://www.linkedin.com/in/tax-egypt.

الصفحة الرسمية للمصلحة على تليجرام https://t.me/egypt_tax.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتمّ الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.