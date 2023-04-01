الإفتاء عن أيام تحري ليلة القدر خلال رمضان: الليالي الفردية بالعشر الأواخر

أوضحت دار الإفتاء المصرية أيام تحري ليلة القدر خلال شهر رمضان الكريم، الذي يقضي المسلمون اليوم العاشر له، إذ ينتظرون في هذه الأيام المباركة ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، لما فيها من فضل عظيم وثواب كبير، إذا قضاها المسلم في طاعة الله وعبادته.

موعد ليلة القدر

وقالت دار الإفتاء، إنَّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرشد المسلمين إلى تحري ليلة القدر المباركة، في هذه الأيام، وتقصد في أيام شهر رمضان الكريم.

وأكّدت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّ النبي أرشد الناس إلى تحري ليلة القدر خاصة في الليالي الفردية من العشر الأواخر خلال شهر رمضان.

ليلة القدر

وكتبت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، «النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى تحرِّي ليلة القدر في هذه الأيام المباركة خاصَّة في الليالي الفردية من العشر الأواخر».