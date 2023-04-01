أسعار الأسمنت اليوم السبت 1-4-2023.. مستقرة في ظل طلب متواضع

يتميز سوق الأسمنت المصري بوجود العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتتزايد الحاجة إلى الأسمنت في مصر، إذ يتزايد الطلب على الإسكان والمشاريع العمرانية الكبرى.

ويعتبر قطاع البناء والتشييد في مصر من أسرع القطاعات نموًا، مما يعزز احتياجات السوق المحلية للأسمنت، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الأسمنت في السوق المصرة في السنوات القادمة، مما يعزز فرص النمو والتوسع للشركات العاملة في هذا المجال.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتشهد أسعار الأسمنت اليوم السبت 1-4-2023 استقرارًا ملحوظًا ولم تتأثر بشكل كبير رغم التحديات التي يواجهها سوق الأسمنت في مصر، ويرجع استقرار الأسعار في الوقت الحالي الي الي وجود كميات كبيرة معروضة في ظل انخفاض الطلب، وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 1770 إلى 1940 جنيهًا، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الاسمنت

وقال أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ أسعار الأسمنت تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي نتيجة تواضع الطلب منذ بداية رمضان مما يمنع وجود أي تحرك في الأسعار حيث تتأثر الأسعار في مصر بالعرض والطلب، لافتا إلى أنَّه من المتوقع استمرار استقرار أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

ويبلغ أسمنت النصر 1910 جنيهات، وأسمنت المسلح 1935 جنيهًا أسمنت العسكري 1850 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 1905 جنيهات، كما يبلغ سعر أسمنت حلوان 1890 جنيهًا وأسمنت بني سويف 1830 جنيهًا.

كما بلغ سعر أسمنت السويس 1940 جنيهًا، وأسمنت سيناء 1870 جنيهًا، وأسمنت قنا 1830 جنيهًا، وأسمنت المصريين 1770 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1940 جنيهًا، وأسمنت المهندس 1900 جنيه، أسمنت الدلتا 1870 جنيهًا، وأسمنت الصعيد 1800 جنيه، و أسمنت النهضة 1820 جنيهًا.