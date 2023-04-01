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أسعار الذھب الیوم السبت 1-4-2023 في مصر.. اعرف عيار 21 بقى بكام

كتب:

حسن عثمان
10:24 ص | السبت 01 أبريل 2023
اسعار الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اليوم في مصر

هدوء تام يسيطر على أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023، وسط ترقب العديد من المواطنين للأسعار فى بداية تعاملات الأسبوع الذي يتزامن مع بداية شهر جديد وهو شهر ابريل، وسجل الذهب عيار 21، في بداية تعاملات اليوم السبت 1 أبريل، في سوق الصاغة بدون مصنعية، نحو 2185 جنيها للبيع، ونحو 2225 جنيها للشراء.

سعر جرام الذھب عیار 24

وسجل سعر جرام الذھب عیار 24 نحو 2497 جنيها للبيع و2543 جنيها للشراء بمحلات الصاغة بدون مصنعية، بحسب شعبة الذهب.

سعر جرام الذھب عیار 21

وبلغ سعر جرام الذھب عیار 21 نحو 2185 جنيها للبيع و2225 جنيها للشراء، إذ يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في الأسواق والأكثر إقبالا من أجل استخدامه كشبكة للعروسين.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذھب عیار 18 نحو 1873 جنيها للبيع ونحو 1907 جنيهات للشراء في سوق الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية.

سعر الجنیه الذھب

وبحسب ما جرى إعلانه في تعاملات صباح اليوم سجل سعر الجنیه الذھب نحو 17480 جنيها للبيع ونحو 17800 جنيه للشراء.

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بقلم حسن عثمان