شعبة الحلويات: رمضان ينعش مبيعات الكنافة في الأسواق.. اعرف الأسعار

تشهد الكنافة، الفترة الحالية، إقبالا من جانب المواطنين على الشراء بمناسبة شهر رمضان، وتعتبر الأسعار متقاربة من أسعار رمضان العام الماضي، وبالتأكيد تختلف من محل إلى الآخر.

إقبال المواطنين على شراء الكنافة

وقال محمد عبد الجواد، عضو شعبة الحلويات، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك إقبالا على شراء وتناول الكنافة طوال العام، ولكنه يزداد الفترة الحالية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقد تختلف الأسعار من محل إلى الآخر حسب الحجم والنكهة التي يريد المواطن شراءها.

وأوضح عبد الجواد أن أسعار الكنافة المطروحة في رمضان هذا العام متقاربة من أسعار العام الماضي وتقوم العديد من محال الحلويات الشرقية بطرح أصناف جديدة من الكنافة في رمضان، ما يزيد نسبة إقبال المواطنين على شرائها.

أسعار الكنافة في رمضان 2023

وأضاف عضو شعبة الحلويات أن سعر كيلو الكنافة كريمة 175 جنيها والكنافة مكسرات 247 جنيهًا وكيلو الكنافة بالمانجو 252 جنيهًا والكنافة نوتيلا 368 جنيها.

وتابع أن يبلغ سعر كيلو كنافة ريد فلفيت 250 جنيها وكيلو كنافة بالبلح 290 جنيها بينما يبلغ سعر كيلو كنافة بالقشطة 260 جنيهًا وكنافة نابلسية 200 جنيه، كما يسجل كيلو الكنافة بالفراولة 220 جنيها.