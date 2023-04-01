ضبط 149 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملات تموينية مكبرة بوادي النطرون.

حملة تموينية في وادي النطرون

وأسفرت الحملات عن ضبط 149 ألف لتر سولار تصرف فيها أحد أصحاب محطات تمويل السيارات فيها بغير وجه حق، بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف الرقابة على الأسواق

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية لعرضها سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شهدت مدينة كوم حمادة أيضا حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدة مخابر لإنتاج خبز ناقص الوزن.