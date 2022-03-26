خطة البحيرة لاستقبال شهر رمضان.. حملات تموينية مكثفة ومعارض في 6 مدن

أقامت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، معارض «أهلا رمضان» بنطاق 6 مراكز رئيسية، هي دمنهور وكفر الدوار وإيتاى البارود وأبو حمص وحوش عيسى وكوم حمادة، إضافة الى 3 مراكز فرعية، لطرح كميات من ياميش رمضان والسلع التموينية المختلفة، بجانب فروع الجمعيات والمجمعات الإستهلاكية.

وتتميز الأسعار داخل معارض «أهلا رمضان» بأنها أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيضات تصل ما بين 20 إلى 30%، كما يتواجد أحد مفتشي الرقابة وحماية المستهلك من المديرية داخل المعارض المقامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة وتلقى أي شكاوى من المواطنين والعمل على تلافيها.

خطة استقبال شهر رمضان

وأشار محافظ البحيرة إلى أن خطة استعدادات مديرية تموين البحيرة لاستقبال شهر رمضان هذا العام تتمثل في تكثيف الحملات التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري، للتفتيش ومراقبة الأسواق والمحال العامة والبقالة الحرة، للتأكد من صلاحية جميع السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للقوانين والقرارات التموينية، من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع والاعلان عن أسعارها.

وبحسب المحافظ، يتم تنظيم الحملات التموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة لسحب العينات من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها إلى معامل التحليل بالوزارة، ومعامل الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار المحافظ، إلى تعديل مواعيد تشغيل المخابز حتى يتم إنتاج خبر وتسليمة طازج مطابق للمواصفات والموازين في أوقات الافطار والسحور، وتكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة والإدارات الفرعية على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والتأكد من إنتاج كامل الكمية من الدقيق خبزا وتوزيعه على المواطنين.

تحليل عينات من الدقيق

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف تواجد مفتشي الرقابة التموينية في المطاحن والمستودعات، لسحب عينات من الدقيق وارسالها الى معامل الوزارة وتحرير المحاضر اللازمة للعينات المخالفة وذلك للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ونسبة الاستخراج.

وشدد «آمنة» على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية على رقم تليفون «0453308154»، والإدارات الفرعية على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورا عن طريق الحملات المتواجدة بالشارع طوال اليوم.

تجهيز 12585 مسجدا لاستقبال شهر رمضان

وفي نفس السياق، أعلن محافظ البحيرة قيام مديرية الأوقاف بتجهيز 12585 مسجدا تابعا لمديرية الأوقاف وموزعة على 24 إدارة، بها 3455 إماما و3000 خطیب، إضافة إلى 1465 زاوية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم.

وأشار الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إلى أن المديرية استعدت لاستقبال الشهر الكريم بأكثر من محور، منها عدم فتح المساجد أو غلقها إلا في المواعيد المحددة من قبل الوزارة، وإجراء التجهيزات الكافية للمساجد الكبرى استعدادا للاعتكاف والتهجد، في حالة صدور تعليمات بإقامتها، فضلا عن تجهيز أفنية المساجد الكبرى لصلاة العيد مع الالتزام بكل الضوابط الاحترازية.