تحرير 14 محضرا لمحلات تجارية ومخابز مخالفة في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين في محافظة البحيرة، حملة مكبرة برئاسة شعبان بصيص رئيس المركز.

أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرا، على النحو التالي:-

- محضر تجميع عدد 517 بطاقة تموينية.

- محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- محضرين لأصحاب محلات جزارة وضبط 24.5 كيلوغرام لحوم جملي وبقري.

-8 محاضر لمخابز بسبب نقص وزن رغيف الخبز.

-ضبط 47 عبوة مكرونة سريعة التحضير منتهية الصلاحية.

- محضر عدم الإعلان عن الأسعار للسلع التموينية.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية في مختلف المدن والمراكز لضبط الأسواق والتأكد من جوده السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملات تموينية في شبراخيت

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة أمس حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كمية من الكبدة الفاسدة داخل أحد المحلات وحررت المحاضر اللازمة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أمس أيضا حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية المخالفة.