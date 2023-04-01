«شباب سوهاج» تطلق دورات رمضانية في الألعاب الجماعية والفردية

تحت شعار «الرياضة مش كورة وبس»، تنفذ الهيئات الرياضية والشبابية بسوهاج دورات رياضية في الألعاب الجماعية والفردية، بإجمالي 3 آلاف فريق على مستوى المحافظة، و40 ألف مستفيد تقريباً بالأنشطة الرياضية فقط خلال شهر رمضان، وذلك في 11 إدارة فرعية، إضافة إلى المشاركين في المشروعات القومية وأكاديميات الألعاب داخل الهيئات الرياضية والشبابيةز

منافسات رياضية في أجواء سليمة وبيئة مناسبة

وتهدف الدورات الرمضانية إلى ممارسة الرياضة، من خلال المنافسات في أجواء سليمة، وبيئة مناسبة، لخلق جيل سوي في جميع الجوانب الاجتماعية والرياضية والصحية، وقضاء وقت الفراغ في ممارسة الرياضة التي تناسب قدراتهم ومهاراتهم.

تنوع الأنشطة داخل الهيئات الشبابية

وأكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة سوهاج، أهمية الاستمرار في تنفيذ الأنشطة وتنوعها داخل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، وتوسيع قاعدة المشاركة، سواء في المشاركين أو الألعاب المنفذة.