مركز الإبداع التكنولوجي ينظم ورشة عمل حول «الذكاء الاصطناعي»

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، الدفعة الأولى من ورشة العمل التعليمية التمهيدية لمعمل إنترنت الأشياء بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في دورة تدريبية مكثفة»، في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل.

مواعيد الورشة بداية من اليوم

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات فإنه من المقرر البدء في الورشة اعتبارا من اليوم السبت 1 ابريل، و8 و15 أبريل، وتناقش الورشة مواصفات سلسلة «نفيديا جيتسون» وإمكانياتها وتطبيقاتها، كما تسلط الضوء على خوارزميات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وتطبيقها على لوحة جيتسون لاستخدامها في مختلف المجالات والتطبيقات.

ويقدم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال مساحة عمل مشتركة لرواد الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستثمرين و مطوري برامج المحمول وموجهي رواد الأعمال حيث يمكن العمل من المركز و أقامه شراكات مختلفة وحضور التدريبات وورش العمل التي يقدمها المركز للمبدعين ورواد الأعمال

الهدف من مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال

مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية، وتجعل ابتكارات تكنولوجيا المعلومات حياتنا أسهل وتحسن من جودتها، وتحفز الشركات الريادية نمو الاقتصاد وتضيف إلى مصادر الدخل القومي، وتحتاج الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال إلى التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة وتجنب العثرات المحتملة، ويساعدهم مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) في حصولهم على الاستثمارات اللازمة ويجعلهم من أهدافهم أقرب.