7 وظائف شاغرة في وزارة الاتصالات.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت البوابة الإلكترونية للحكومة، عبر موقعها، تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مجموعة من الوظائف القيادية الشاغرة وفق الشروط الآتية:

الوظائف المطلوبة في وزارة الاتصالات 2023:

مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والبيانات

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات

مدير عام الإدارة العامة للتمكين الرقمي

مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية

مدير عام الشئون المالية

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المنصات والمواقع الرقمية

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

المستندات المطوبة لوظائف وزارة الاتصالات 2023:

1. بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2. بطاقة الرقم القومي.

3. عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

4. بيان إنجازات واسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.

5. مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017 ترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الاتصالات:

تقدم الطلبات باليد أو بالبريد الموصي علية بعلم الوصول وذلك الى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:-

العاصمة الإدارية - الحي الحكومي -الدور الثالث -مكتب 3158 .- مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – القرية الذكية – ك 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

مواعيد التقديم إلى وظائف وزارة الاتصالات

سيكون مواعيد التقدم للوظيفة من 19 مارس وتستمر حتى 18 أبريل 2023.