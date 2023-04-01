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القبض على بائع خضار متهم بقتل سائق «تروسيكل» لسرقته في القليوبية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:54 ص | السبت 01 أبريل 2023
حبس متهم- صورة تعبيرية

حبس متهم- صورة تعبيرية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة تروسيكل - مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع خضار- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر باستدراجه المجنى عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضروات، ولدى وصوله لمكان العثور قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على المركبة ولاذ بالفرار، كما تم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها.

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