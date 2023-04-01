العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ديرمواس بالمنيا

عثر الأهالي على جثة سيدة داخل منزلها في مركز ديرمواس، أقصي جنوب محافظة المنيا، وذلك في ظروف غامضة، وتم إيداعها بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل جهات التحقيق جمع المعلومات لمعرفة ظروف الحادث.

العثور على جثة سيدة بمنزلها

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة «م.ج»، 28 عاما، ربة منزل، بمسكنها بمدينة ديرمواس، في ظروف غامضة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف وملابسات.

العثور على جثة ربة منزل وطفلة

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا مساء أمس الجمعة، بالعثور على جثتين داخل منزل ريفي بإحدى القرى في مركز مطاي بشمال المنيا، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لربة منزل وابنتها الطفلة، ملقتان داخل خزان صرف صحي منزلي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما، وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأفادت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتم إلقاء القبض على الزوج للاشتباه في تورطه بارتكاب الواقعة.