انتشال جثة ربة منزل وطفلتها من خزان «صرف منزلي» بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن في المنيا من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل وابنتها «طفلة» داخل خزان صرف منزلي بإحدى قرى مركز مطاي، وتم إلقاء القبض على الزوج بعدما أفادت تحريات المباحث الجنائية وجود شبهة جنائية.

العثور على جثتين داخل خزان صرف بمطاي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن العثور على جثة ربة منزل وابنتها، 4 سنوات، داخل خزان صرف منزلي، بإحدى القرى التي تقع في غرب المركز.

انتشال جثة ربة منزل وابنتها الطفلة

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، حيث تم انتشال جثتين، الأولى لربة منزل تدعى «ن. ك»، 33 عاما، والثانية لابنتها طفلة عمرها 4 سنوات تدعى «س. ر»، تقيمان في إحدى القرى غرب مركز مطاي، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتواصل جهات التحقيق إجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة، حيث جرى إلقاء القبض على زوج ربة المنزل ووالد الطفلة، ويدعى «ر.م»، 41 عاما، حيث تشير التحريات المبدئية إلى تورطه في الحادث.