التصريح بدفن جثة مسن عثر عليه في شوارع منشأة ناصر لعدم وجود شبهة جنائية

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة مسن عثر على جثته في أحد الأماكن المهجورة في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بعد أن تمّ تشريح الجثة وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته، وأن السبب هو تناوله جرعة مخدرات زائدة.

العثور على جثة في مكان مهجور

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن ملقاة في أحد الأماكن المهجورة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

تفاصيل التحريات

وقررت النيابة العامة أخذ عينات دموية ومعوية من جثمان المتوفى وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لتحليلها لبيان إذا كانت تحتوي على مخدرات وسموم من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مسن ملقاة في إحدى الأماكن المهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنه يدعى «عادل.ز» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، مضيفة أن المتوفى معروف عنه إدمانه للمواد المخدرة، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب لجرعة مخدرات زائدة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.