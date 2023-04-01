استئناف حركة الملاحة في البحر المتوسط وبحيرة البرلس لتحسن الطقس

استأُنفت حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حيث انطلقت مراكب الصيد داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس، نظراً لتحسن حالة الطقس.

استئناف حركة الصيد بالبحر المتوسط بعد توقف 3 أيام

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، استئناف أعمال الملاحة والصيد بميناء الصيد بالبرلس ومياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، والقرى الواقعة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء، بمطوبس، لتحسن الأحوال الجوية.

غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظرا لتحسن الأحوال الجوية، إذ تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، بعد توقف لمدة 3 أيام.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بالجزيرة الخضراء «الجزيرة الخضراء»، و«برج مغيزل»، و«السكري».

وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام، لهبوب الرياح، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر، مع هبوب رياح متوسطة، لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية.