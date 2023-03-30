توقف حركة الصيد فى ميناء البرلس بكفر الشيخ بسبب ارتفاع الموج

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، لهبوب الرياح، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعي.

توقف حركة الصيد في ميناء البرلس

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماماً.

محافظ كفر الشيخ يُناشد جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفاً على سلامتهم

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفاً على سلامتهم، وحياتهم، وضماناً لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح، كما أصدر توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجّه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولاً بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الخميس، العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 40 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1022، وحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار.