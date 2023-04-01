كشف ملابسات مقتل عامل داخل مدرسة في الدقهلية.. وضبط المتهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل عامل داخل مدرسة بالدقهلية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) داخل المدرسة محل عمله الكائنة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (بائع متجول "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالقليوبية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة أدوات صحية من دورات مياه المدرسة ، وقرر بأنه أثناء تواجده بالمدرسة فوجئ بدخول المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب بماسورة حتى فارق الحياة وإستيلائه على (هاتف المجنى عليه- مجموعة من الأدوات الصحية).. وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والأداة المستخدمة فـى الواقعة ، كما أضاف ببيع المسروقات لعميله (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" سىء النية- مقيم بالقليوبية ") حيث أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.