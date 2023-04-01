ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية 

أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن إدارة المجازر واللحوم بالمديرية، وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين، واصلت جهودها المكثفة في شن حملات تفتيشية مفاجئة على كل المنشأت الغذائية، وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الفترة من 24 فبراير حتى 25 مارس 2023.

تحرير 18 محضرا من الطب البيطري ضد المخالفين

وأسفرت الحملات عن تحرير 18 محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد عن 6 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

مكافحة السلع المغشوشة

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.