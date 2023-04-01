وزير الخارجية الياباني يتوجه إلى بكين في زيارة رسمية

توجه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الصيني تسين جانج؛ إذ سيبحث الطرفان سبل استعادة العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة .

وقال مسؤولون حكوميون في طوكيو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، إن هاياشي يعتزم مطالبة بكين بالإفراج الفوري عن رجل أعمال ياباني محتجز لديها للاشتباه في قيامه بأعمال تجسس عندما يلتقي بنظيره الصيني تشين جانج في بكين غدا الأحد.

وسيتطرق هاياشي أيضًا إلى مزاعم الصين بشأن أحقيتها في امتلاك جزر سينكاكو الحدودية، التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، وتداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وسيكون الاجتماع هو الأول من نوعه بين وزيري خارجية البلدين منذ نوفمبر 2020؛ بعدما اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج، في اجتماع لهما عُقد في بانكوك في نوفمبر الماضي، على ترتيب زيارة هاياشي، وبعد ذلك وجه تشين، الذي خلف وانج يي في أواخر ديسمبر من العام الماضي، دعوة إلى هاياشي لزيارة بكين خلال اتصال هاتفي جرى في فبراير الماضي .