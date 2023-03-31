«اليابان» تمنع تصدير الرقائق للصين

أعلنت اليابان، فرضها لقيود صارمة على تصدير معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين؛ لتنضم بذلك لقائمة الدول التي منعت تصدير الرقائق إلى الصين، وأبرزها الولايات المتحدة وهولند.

وبحسب ما نشرته CNN، فأن اليابان قالت إنها ستشدد الصادرات من 23 نوعًا من معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، ستدخل القواعد حيز التنفيذ في يوليو، وفقًا لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، وقالت الوزارة إنها ستتطلب إجراءات أكثر صرامة للتصدير إلى 160 وجهة مثل الصين، بينما تعترف اليابان بأن 42 منطقة بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان، لديها ضوابط تصدير مناسبة مطبقة.

تضييق الخناق على مبيعات الرقائق إلى الصين

وأضافت الوزارة، أن جميع الصادرات إلى دول غير معترف بها رسميًا ستتطلب الآن موافقة وزارة التجارة اليابانية؛ إذ تهدف هذه الإجراءات إلى منع تحويل المعدات للاستخدام العسكري.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى للصحفيين: سنفي بمسؤولياتنا في المجتمع الدولي كدولة تمتلك التكنولوجيا وسنساهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وأكدت وزارة التجارة لشبكة CNN، الجمعة، أن القيود لا تستهدف دولة معينة، لكنهم يتبعون سلسلة من القيود التي تم سنها في الأشهر الأخيرة لتضييق الخناق على مبيعات معدات صناعة الرقائق إلى الصين كجزء من جهد دولي منسق بقيادة واشنطن.

هولندا والولايات المتحدة تحظر الشركات الصينية من شراء رقائق دون ترخيص

وفي أكتوبر، حظرت الولايات المتحدة الشركات الصينية من شراء رقائق ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة دون ترخيص، كما قيدت قدرة المواطنين الأمريكيين على تقديم الدعم لتطوير أو إنتاج الرقائق في منشآت معينة في الصين، وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت هولندا أيضًا عن قيود جديدة على المبيعات الخارجية لتكنولوجيا أشباه الموصلات، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية الأمن القومي.