إزالة 61 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية خلال أسبوعين

تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، شن حملاتها المكبرة، لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ61 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية تقدر بفدان و12 قيراطا و22 سهما، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 31 مارس الماضي.

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمنوفية

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمراراً لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن استرداد أراضي الدولة، ومواصلة الجهود للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

و تنوعت تلك الإزالات ما بين حالتي تعد في مركز شبين الكوم، و3 حالات بأشمون بمساحة قيراط و23 سهما، فضلا عن إزالة 3 حالات بأشمون بمساحة قيراط و23 سهما، و13 حالة بمركز الباجور على مساحة 6 قراريط و18 سهما، وإزالة 14 حالة ببركة السبع بمساحة 7 قراريط، و9 حالات تعد في مركز قويسنا على مساحة تزيد عن 12 قيراطا و15 سهما، وفي مركز الشهداء تم إزالة 16 حالة بمساحة إجمالية 5 قراريط و9 أسهم، و4 حالات إصلاح بمساحة قيراطين، وفقاً لتقرير إدارة حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة .

التنسيق مع الوحدات المحلية لإزالة التعديات

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة، واستمرار المتابعة واليقظة التامة لأي حالات تعد يتم رصدها، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.