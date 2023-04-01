تشييع جثمان شاب صدمه قطار «منوف طنطا» بمحافظة المنوفية

شيع أهالي طوخ دلكه التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، جثة الشاب «طارق.ص» والذي توفى في حادث قطار مساء الجمعة، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار أصدقاءه وأسرته، يأتي ذلك بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار في المنوفية

تعود تفاصل الواقعة، إلي مصرع الشاب «ط. ص» أسفل عجلات قطار «طنطا منوف» بالقرب من محطة قطار مركز تلا في محافظة المنوفية، وتجمع الأهالي في محيط الواقعة وتم إخطار مركز الشرطة بالواقعة، وعلي الفو انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى تلا.

التصريح بدفن جثة شاب توفى في حادث قطار بالمنوفية

وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها حول الواقعة، وتبين وفاة الشاب أسفل عجلات القطار بعد عرض الجثة علي مفتش الصحة، وصرحت بدفن الجثة، وتم تشيع الجثمان إلي مثواه الأخير.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات قطار منوف طنطا بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.