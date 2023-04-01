القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة هاتف طالب في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من تعرّض نجلها طالب، مقيم بذات العنوان، لسرقة هاتفه المحمول من قِبل ثلاث أشخاص حال قيامه بالتوجه لشراء طعام من أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف مترجلين وأقرّوا بتصرفهم في الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم سيء النية، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقرّ بعلمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.