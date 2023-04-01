تنفيذ 58259 حكما قضائيا متنوعا وضبط 138 قطعة سلاح أبيض خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 280 قضية مواد مخدرة .. بإجمالي 305 متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 106,178 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 30,750 كيلوجرام.

كمية من مخدرالهيروين وزنت 18,224 كيلوجرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 8,425 كيلوجرام.

كمية من مخدرالهيدرو وزنت 5,630 كيلوجرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 3,740 كيلوجرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 425 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 215 جراما.

15438 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 87 قطعة سلاح ناري بحوزة 77 متهما .. وذلك على النحو التالى:

14 بندقية آلية.

15 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

54 فردا محليا.

248 طلقة مختلفة الأعيرة .

10 خزائن متنوعة .

ضبط 138 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 58259 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

219 حكم جناية.

16853 حكم حبس جزئي.

3842 حكم حبس مستأنف.

29254 حكم غرامة.

8091 مخالفة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط 19 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 16 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط 218 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 16454 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين:

فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.