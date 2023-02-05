«أمن المنافذ» يضبط 1331 مخالفة مرورية وينفذ 203 أحكام قضائية
كتب:
محمد بركات
12:08 م | الأحد 05 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1331) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (203) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.