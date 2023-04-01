قناة السويس تشارك عملاءها الاحتفاء بـ«يوم التفوق».. ذكرى تعويم السفينة إيفرجيفن

شاركت هيئة قناة السويس اليوم السبت، عملاءها من السفن المارة في المجرى الملاحي، الاحتفاء بـ«يوم التفوق» وذكرى تعويم السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN.

وأناب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كبار المرشدين بالصعود على السفن العابرة خلال رحلتها في قناة السويس وتوزيع طابع بريدي يعبر عن هذه الذكرى على ربابنة السفن العابرة.

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، عبرت انطباعات ربابنة السفن العابرة للقناة عن امتنانهم بالدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية.

وأشاد ربابنة السفن بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات EVER GIVEN في وقت قياسي خلال 6 أيام فقط، وهو ما يؤكد جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة والحفاظ على استدامة حركة التجارة العالمية المارة في قناة السويس.

تكريم العاملين المميزين بالهيئة في يوم التفوق

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قبل يومين، احتفالية يوم التفوق، بمناسبة ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن ذكرى تعويم السفينة ايفرجيفن بات علامة فارقة في قدرة الهيئة على مجابهة كافة التحديات باقتدار، وذلك بنادي الشاطئ بالإسماعيلية.

وحرص الفريق أسامة ربيع على تكريم العاملين المتميزين بالهيئة، تقديرًا لجهودهم في إعلاء مكانة قناة السويس، فضلاً عن تكريم الأمهات المثاليات بالهيئة، واللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية من أجل تقديم أبناء صالحين للوطن.