أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك قناة السويس لشهر مارس 2023

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير بالعملة المحلية لشهر مارس 2023، حيث أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه ويمكن اختيار دورية صرف العائد شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية وفقا لاحتياجات العميل.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023، على حساب التوفير بالعملة المحلية، يكون سعر العائد على المبلغ الأقل من 100 ألف جنيه 1.5% شهريًا، و1.75% ربع سنويًا، ونفس العائد على النصف سنويًا والسنويًا.

حساب التوفير بالعملة المحلية في بنك قناة السويس

ويحصل صاحب الشريحة من 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه على عائد 2% شهريا، و2.25% ربع سنويًا أونصف سنويًا أوسنويًا، ومن مبلغ 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يكون 2.25% شهريا و2.75 ربع سنويًا ونفس العائد للنصف سنويًا والسنويًا.

مميزات حساب التوفير

ووفق الموقع الإلكتروني للبنك، فمن مليون حتى 5 مليون، يكون العائد 2.75% شهريًا و3% ربع سنويًا ونفس العائد للنصف سنويًا والسنويًا، ومن مميزات حساب التوفير في بنك قناة السويس حسب وصفهم، سهولة الإيداع والسحب النقدي أو الشيك، والتحويلات المحلية والدولية السريعة، والحصول على بطاقة الخصم التي تسمح لك بسحب النقدية من أي ماكينة صرف آلي.