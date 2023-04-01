بدء التقديم في الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الجاري حتى نهاية مايو المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، وذلك في إطار توحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اهتمام الدولة بقضية تغير المناخ

وأكد محافظ المنوفية، حرص القيادة السياسية بالاهتمام بقضية تغير المناخ، والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.

استقبال طلبات المشروعات الوطنية الخضراء في المنوفية

وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كل الجهات، طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت لمحافظة المنوفية بالدورة الأولى للمبادرة 142 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 61 منها مستوفياً للمواصفات والمعايير، وتصعيد 6 مشروعات للمشاركة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «cop27» بشرم الشيخ.