«رياضة مطروح»: 17 ألف لاعب يشاركون في أولمبياد المحافظات الحدودية

تنطلق التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة بمطروح، الاثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

إيقاد الشعلة

وقال والدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن بداية الاولمبياد بإيقاد شعلة التصفيات الداخلية للألعاب من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشباب والرياضة بمطروح، إيذانا بانطلاق فعاليات التصفيات الداخلية في إطار الاستعدادات تمهيداً لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

12 لعبة فردية وجماعية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، في بيان، أن التصفيات الداخلية تضم عدد الألعاب المشاركة في ختام الأولمبياد، وهي 12 لعبة فردية وجماعية، وعدد المشاركين على مستوى المحافظة 17260 لاعبا مشاركا تم تسجيلهم، وعدد الفرق في مختلف الألعاب 2201 فريق في مختلف الألعاب، وتبدأ التصفيات على مستوى إدارات الشباب والرياضة وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، ثم على مستوى المحافظة للوصول للفرق الممثلة للمحافظة في نهائيات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية نهاية الشهر الجاري.

مشاركة المحافظات الحدودية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضه بمطروح إلى أن جميع المحافظات الحدودية الستة تشارك في الأولمبياد، وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان.