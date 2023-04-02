المتهم بترويج المخدرات على الإنترنت بمدينة نصر يعترف: «دي أسرع طريقة»

«بيع المخدرات للناس على الإنترنت هي أسهل وأسرع طريقة عشان كده فكرت فيها»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالإتجار في المواد المخدرة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بمدينة نصر في محافظة القاهرة، أمام جهات التحقيق، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه.

ترويج بيع المخدرات على الإنترنت

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «فكرت في أكتر من طريقة عشان تبقى وسيلة التواصل بيني وبين الزباين، وملاقتش أفضل من الإنترنت لأنه سهل وسريع التواصل».

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «ببيع أقراص مخدرة ممنوعة على الزباين ونتفق على أماكن المقابلات وأديهم الأقراص وأخد الفلوس».

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس القبض على المتهم بتجارة المخدرات والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة مدينة نصر، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة التي ينتظرها المتهم بالإتجار في المخدرات وترويجها على الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص الآتي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».