ضبط 4 كيلو «حشيش» وأسلحة بيضاء بحوزة 4 تجار مخدرات في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – مـبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف للإتصال بعملائه.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – 4 قطع أسلحة بيضاء – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.