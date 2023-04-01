تكثيف حملات النظافة والرقابة على أسعار السلع في قرى ومراكز الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير، والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع ورصفها، فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

حملات للنظافة في فاقوس

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات مكبرة لتنظف الشوارع ورفع المخلفات من مناطق (المنشية - أنقيزة - منية المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسي - أحمد حلمي)، وقرى الوحدات المحلية ومنها الديدامون.

حملات لضبط الأسعار في ههيا

كما شنت رئاسة المركز حملة مشتركة بالتنسيق مع إدارة تموين ههيا لضبط الأسعار، وتم المرور على المحلات التجارية في ههيا، لمراقبة الأسعار وضبطها.

كما شملت الحملات مشتول السوق والقرى التابعة لها، وصيانة جميع أعمدة الكهرباء وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لإضائتها دون أي أعطال تعوق ذلك، وتم أيضا المرور على طريق 39، وتم ترشيد الطاقة وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة وإزالة كل ما يعوق حركة السير بالشوارع، وغلق المحلات والورش في المواعيد المحددة.

رفع تراكمات القمامة

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالمرور على النقطة الوسيطة للتأكد من نقل تراكمات القمامة إلى المقالب العمومية والتأكد من سلامة معدات النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة صحية ونظيفة، كما قام قسم البساتين والتجميل بشوارع المدينة باستكمال أعمال الدهانات بالطريق الدائري حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بترشيد الطاقة ومتابعة أعمال النظافة بنطاق المدينة ومتابعة النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين وصيانة أعمدة الإنارة، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من 50% إلى 75%.

وقام قسم ترشيد الطاقة والكهرباء بفصل أعمدة الإنارة بالطرق العامة والشوارع والمصالح الحكومية بنسبة 58%، كما قامت رئاسة المدينة بأعمال النظافة والتطهير اليومية ورفع تجمعات القمامة من الشوارع والميادين.