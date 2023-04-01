عودة الكهرباء للمحافظات بعد انقطاع 4 ساعات للصيانة الدورية

عادت الكهرباء إلى عدة قرى ومدن في 3 محافظات بعد فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات للصيانة الدورية، وفقا لإعلان شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عودة التيار الكهربائي للقرى والمدن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ليتثنى للمواطنين استكمال أعمال حياتهم اليومية خاصة، ربات المنزل لإعداد وجبة الإفطار لعاشر أيام شهر رمضان المبارك.

أماكن فصل التيار الكهربائي

كانت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصلت التيار الكهربائي عن 3 محافظات من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء والمغذيات وحددت أماكن فصل التيار الكهربائي في،

وفي دمياط، جرى فصل التيار الكهربائي عن مغذى كفر العرب والقرى التابعة له، وفي الدقهلية، جرى فصل التيار الكهربائي في قرى قام العبد وارش والغيط الكبير والشناوى والبط والدوار ومصر الجديدة وأبو الأخضر وعزب الصياد والساقية والفقي والجواير وغنيم شطا وعزب الخضيري وميت مزاح والوصيف وبهوات والأمير.

كما جرى انقطاع التيار الكهربائي عن قرى المرابعين والصافية والشخلوبة وابشان وكمسيون، في محافظة كفر الشيخ.