نادية عمارة توضح عبر قناة الناس الفرق بين الحوار والجدال

أوضحت الدكتورة نادية عمارة، الفرق بين الحوار والجدال، إذ أن الأول قائم على التفاهم بين اثنين يتحاوران حول مسألة أو قضية ما بهدف الوصول للحق، بينما الثاني له عدة صور منه ما هو حق ومحمود، وآخر باطل وسيئ، لافتة إلى أن الله تعالى أمرنا بالمجادلة في أي مقام بالتي هي أحسن.

الجدال بصفة وهيئة حسنة مع كل المواطنين

واستشهدت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة» عبر قناة الناس، بقول الله سبحانه وتعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»، مؤكدة أهمية الجدال بصفة وهيئة حسنة مع كل المواطنين منهم أصحاب الديانات الأخرى وليس في شكل نزاعات ومشادات.

أهداف مجالس العلم

وأضافت أن مجالس العلم تختص بتبادل القضايا في مختلف نواحي الحياة هدفها إظهار الحق حتى تعتنق النفوس «غرضها مش إني أغلب اللي قدامي والعكس، وكل واحد يثأر لنفسه وينتصر لدينه».

وعن معنى قول الله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»، أشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب لأحد من عباده أن يجهر ويقول بالأفعال أو الأقوال السيئة إلا الإنسان الذي وقع عليه ظلم، فإنه يجوز له الجهر بذلك ولكن بحدود.