قناة الناس تعرض تغطية خاصة لاحتفالية «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

عرضت قناة الناس، تغطية خاصة حول احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات 10 رمضان الموافق 6 أكتوبر 1973، من جامع عمرو بن العاص، والذي بدأت بتلاوة أيات من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، ومن ثم كلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مبروك.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات 10 رمضان 1973، من جامع عمرو بن العاص، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة، موجهًا التحية والتقدير والتهنئة إلى أهل مصر.

أيام العزة والفخر والنصر

وأكد وزير الأوقاف، أننا في يوم عظيم من أيام الله عز وجل، وهي أيام العزة والفخر والنصر، مؤكدًا أن الحياة كلها قائمة على الامتحان والابتلاء وسنة التدافع، يقول الحق سبحانه: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ، والإيمان ليس بالكلام بل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يقول سبحانه: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ويقول سبحانه: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

ويقول سبحانه: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، متابعا بأن للإيمان بالله عز وجل أثر في تحقيق النصر، فأول عامل لتحقيق النصر الإيمان بالله والثقة بالله، ويقول سبحانه: وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ويقول سبحانه: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

ويقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ويقول سبحانه: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مشيرًا إلى قول العلماء إنه من الصعب على الإنسان أن يجاهد عدوًا وعدوه الذي بين جنبيه متحكم فيه، فالإعداد الإيماني يبدأ بحمل النفس على الطاعة وكف النفس عن المعصية، حتى تتأهل لنصر الله.