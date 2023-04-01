رمضان عبد المعز عبر قناة الناس: نصل للتقوى عندما نكون عافين عن الناس

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن التقوى تعد الهدف الأساسي من الصيام، موضحا: «نصل للتقوى عندما نكون عافين عن الناس، لأن الله علمنا هذا عندما قال تعالى: وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ».

واستشهد «عبد المعز» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة الناس، بقوله تعالى «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)».

وتحدث الشيخ رمضان عبد المعز، عن الشدة، مؤكدًا أنه ليس الشديد بالقوة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، إذ أن الشديد هو من يعفو ويسامح مستشهدًا بقول الله تعالى «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» وذكر قول الإمام الشافعي «لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أحْقِدْ عَلَى أحَدٍ..أرحتُ نفسي من همَّ العداواتِ..إنِّي أُحَيي عَدُوِّي عنْدَ رُؤْيَتِهِ..لأدفعَ الشَّرَّ عني بالتحياتِ».