رمضان عبد المعز عبر قناة الناس: رمضان شهر العفو.. والصيام طريق الجنة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن شهر رمضان هو شهر العفو كون الله عز وجل يحب العفو، لافتًا إلى أن أجمل دعاء معتمد في أجمل وأعظم الليالي الرمضانية وهي ليلة القدر هو «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا».

يجب علينا حب العفو مثل الله

وأوضح خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة الناس، أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عما تفعله إذا قابلت ليلة القدر وأجابها بالدعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا»، مشيرًا إلى أن الله يحب العفو لذلك يجب علينا أن نحب العفو أيضًا.

التزود بالطاعات في شهر رمضان

وأكد أهمية التزود بالطاعات في شهر رمضان المبارك والتقرب إلى الله، فضلا عن الدعاء بنزاهة قلوبنا عن التعلق بمن دونه سبحانه وأن نكن قوم يحبهم رب العالمين ويحبونه، موضحًا أن الهدف الرئيسي من الصيام هو التقوى، كونه طريق الجنة.