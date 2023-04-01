انطلاق موسم حصاد الكتان بالشرقية.. سعر الفدان يصل لـ40 ألف جنيه

انطلق حصاد بعض المحاصيل الشتوية مع أول شهر مارس الماضي، إذ بدأ المزارعون في حصد محصول بنجر السكر المتركز أغلب المزروع منه في شمال الشرقية، في الوقت نفسه يواصل المزارعون حصاد محصول الكتان والذي يعد أحد أهم المحاصيل المصرية القديمة منذ عهد الفراعنة والتي تدخل في صناعة الملابس.

زراعة 1596 فدانا

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه انطلق موسم حصاد محصول الكتان والبالغ مساحة المزروع منه بالمحافظة نحو 1596 فدانا، لافتا إلى أن زراعته تبدأ أول نوفمبر من كل عام، ويبقى 5 أشهر في الأرض لحين حصاده، ويزرع منه أنواع «جيرة 9 وسخا 3 طرق صناعية الغرض وجيزة 11 و12»، وهما الصنفان المنزرعان في المحافظة.

زراعة الكتان في تربة معتدلة الملوحة

وأشار مدير عام الزراعة إلى أن الكتان نبات شتوي يزرع في تربة طينية خفيفة بعد محصول القطن ويفضل عدم زراعته في تربة ذات ملوحة مرتفعة، بالاضافة إلى الاعتناء بالمحصول، وعند نموه في التربة يتراوح طوله من 50 وحتى 120 سم، ويدخل في صناعة المنسوجات والأقمشة والزيوت وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت وكذلك البويات والورنيش.

الكتان محصول مربح

وأضاف مدير عام الزراعة، أنه يتم حصاد الكتان في الساعات المبكرة من اليوم للحفاظ على سيقان النبات دون تكسير، لافتا إلى أن تكلفة زراعة الفدان على المزارع من 5 إلى 6 آلاف جنيه، إلا أن المزارع يتربح منه عند بيعه، فقد يتراوح سعر الفدان بين 20 و40 ألف جنيه عند البيع، خاصة إذا تم فصل البذور منه فهو محصول اقتصادي هام.