«أزهرية كفر الشيخ» تتابع استعدادات التقييم الوطني للمعاهد الابتدائية

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية عدة اجتماعات للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لأداء التقييم الوطني في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والمفترض عقده لبعض المعاهد الابتدائية على مستوى المنطقة، لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 4 و5 أبريل 2023.

تجهيز الأماكن لتطبيق التقييم الوطني

وشهد الاجتماعات وترأسها الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والذي أكد على ضرورة تجهيز الأماكن جيداً قبل تطبيق التقييم الوطني، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وذلك بحضور الدكتور ناجي عبد المنصف، مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والمشرف العام على إجراء التقييم الوطني بمعاهد المنطقة، والذي بدوره تناول الشرح الوافي للحضور حول كيفية الضوابط والإجراءات التنفيذية لأداء التقييم الوطني.

ويطبق التقييم الوطني على طلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك في 5 معاهد فقط على مستوى المنطقة وهي معهدي الرياض، والوزارية الابتدائي التابعين لإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، ومعهد مطوبس الابتدائي، ومعهد قلين الابتدائي، ومعهد الحامول الابتدائي.

إجراء التقييم الوطني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

ويهدف إجراء التقييم الوطني في «اللغة العربية والرياضيات» لطلاب الصف الرابع الابتدائي، إلى الوقوف على المستوى الحقيقي لتلاميذ المعاهد الأزهرية، ووضع الخطط الاستراتيجيه اللازمة لعلاج نقاط القصور.

كما عُقد الاجتماع التحضيري الأول للتقييم الوطني بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بحضور الوكيل الثقافي للمنطقة، ومديري إدارتي التعليم الابتدائي والجودة بالمنطقة، وتم مناقشة أهم مستجدات توجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الإجراءات التنفيذية للتقييم الوطني.

بينما عقد اللقاء الثاني لشيوخ المعاهد المُراد تطبيق التقييم الوطني بها، بحضور المُطبقين للتقييم ومُعلمي «اللغة العربية والرياضيات» للصف الرابع والخامس الابتدائي بالمعاهد الخمسة التي يُطبق بها التقييم الوطني على مستوى معاهد وإدارات المنطقة.